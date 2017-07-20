Песков: Экстрадиция блогера Лапшина — не тема Кремля

Российский блогер с двойным гражданством был осуждён в Баку за посещение Нагорного Карабаха.

Вопрос осуществления экстрадиции осуждённого в Азербайджане российского и израильского гражданина Александра Лапшина не является темой Кремля. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

— Нет, это не тема Кремля, — ответил Песков на вопрос, будет ли Кремль настаивать на экстрадиции россиянина.

Как ранее сообщал Лайф, Александра Лапшина, имеющего в том числе российское гражданство, задержали в Минске в конце 2016 года по запросу Азербайджана. Власти Баку предъявили мужчине обвинение из-за посещения Нагорно-Карабахской Республики. Позже суд приговорил блогера к трём годам лишения свободы.