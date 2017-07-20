В Москве задержан маньяк-лизун, напавший на фитоняшку

Несмотря на то что его опознала потерпевшая, мужчина отрицает свою вину и утверждает, что он девственник.

В Москве полиция задержала маньяка, который напал на женщину, чтобы облизать ей лицо и ягодицы. Пострадавшая сразу же опознала задержанного, однако мужчина отрицает свою причастность к преступлению и утверждает, что он девственник.

Задержанным оказался 31-летний приезжий из Узбекистана. Сейчас решается вопрос об аресте за насильственные действия сексуального характера.

Ранее Лайф сообщал, что тренер фитнес-клуба Наталья С. пострадала от действий маньяка в районе станции метро "Крылатское". Мужчина набросился на неё и начал облизывать лицо и ягодицы.