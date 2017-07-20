Путин: Недопустимо заставлять людей учить неродной язык

В то же время российский лидер отметил, что нельзя сокращать количество часов изучения русского языка, поскольку он является духовным каркасом страны.

Президент России Владимир Путин прибыл сегодня в Йошкар-Олу, где возглавил заседание Совета по межнациональным отношениям. Одной из первых тем, которые поднял глава государства, стал вопрос изучения русского языка и языков различных народов России. Президент отметил важность их изучения.

— Хочу напомнить, что русский для нас — язык государственный, язык межнационального общения и его ничем заменить нельзя. Он естественный духовный каркас нашей многонациональной страны. Его знать должен каждый. Языки народов России — тоже неотъемлемая часть, и изучать эти языки гарантировано конституцией, и право это добровольное. Заставлять изучать язык человека, который родным для него не является, также недопустимо, как и снижать количество часов преподавания русского языка в республиках России, — заявил Владимир Путин.

Отметим, как ранее писал Лайф, важность русского языка отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Выступая на Конгрессе русской прессы в Минске, белорусский лидер назвал русский язык национальным достоянием белорусов.