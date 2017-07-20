Моника Левински похвалила рэпера Джей Зи за признание в измене Бейонсе

Тема супружеской неверности несколько раз была затронута в песнях с нового альбома хип-хоп-исполнителя.

В своём эссе для издания Vanity Fair Моника Левински, прославившаяся секс-скандалом с участием экс-президента США Билла Клинтона, похвалила рэпера Джей Зи за то, что он признался в своей измене.

Левински отметила, что после альбома его жены Бейонсе под названием Lemonade, который освещает тему супружеской неверности, фанаты не позволили бы Джей Зи промолчать.

— Вместо этого он выбрал путь откровенности, который поможет другим, — пишет Левински.

Она назвала подход рэпера к обсуждению этой темы освежающим.

14-й студийный альбом Джей Зи "4:44" вышел 30 июня 2017 года. В некоторых песнях он затронул тему своей измены. Его супруга Бейонсе, с которой он находится в браке с 2008 года, также рассказала об измене в прошлогоднем альбоме Lemonade. Несмотря на скандал, они не расстались, недавно у пары родилась двойня.

Моника Левински стала героиней секс-скандала из-за отношений с экс-президентом США Биллом Клинтоном во время её стажировки в Белом доме в конце 90-х.