Моника Левински похвалила рэпера Джей Зи за признание в измене Бейонсе

В своём эссе для издания Vanity Fair Моника Левински, прославившаяся секс-скандалом с участием экс-президента США Билла Клинтона, похвалила рэпера Джей Зи за то, что он признался в своей измене.
Левински отметила, что после альбома его жены Бейонсе под названием Lemonade, который освещает тему супружеской неверности, фанаты не позволили бы Джей Зи промолчать.
— Вместо этого он выбрал путь откровенности, который поможет другим, — пишет Левински.
Она назвала подход рэпера к обсуждению этой темы освежающим.
14-й студийный альбом Джей Зи "4:44" вышел 30 июня 2017 года. В некоторых песнях он затронул тему своей измены. Его супруга Бейонсе, с которой он находится в браке с 2008 года, также рассказала об измене в прошлогоднем альбоме Lemonade. Несмотря на скандал, они не расстались, недавно у пары родилась двойня.
Моника Левински стала героиней секс-скандала из-за отношений с экс-президентом США Биллом Клинтоном во время её стажировки в Белом доме в конце 90-х.
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