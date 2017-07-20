Директор MDK: Лично ко мне не обращались с требованием о блокировке паблика

Ранее в паблике пошутили относительно смерти бывшего солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева.

Генеральный директор сообщества MDK во "ВКонтакте" Роберто Панчвидзе рассказал, что лично к нему никто не обращался с требованием заблокировать паблик.

— Ко мне лично никто не обращался. Что они могут — пригласить меня на федеральное ТВ? В Госдуме, видимо, заняться нечем, кроме того, как смотреть на прошедшие новости, — заявил он.

Ранее сообщалось, что первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев обратился в Роскомнадзор, чтобы представители ведомства приняли меры в адрес сообщества MDK. Поводом стало то, что в паблике пошутили над смертью экс-солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева, написав, "Земля ему тополиным пухом". Напомним, исполнитель скончался в Москве 29 июня в возрасте 47 лет.