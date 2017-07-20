Джон Маккейн заявил о скором возвращении на работу в конгресс

Врачи обнаружили у республиканца Джона Маккейна глиобластому — наиболее агрессивную форму опухоли головного мозга.

Сенатор Джон Маккейн, у которого ранее диагностировали рак мозга, заявил, что планирует в скором времени вернуться на работу в Конгресс США.

I greatly appreciate the outpouring of support - unfortunately for my sparring partners in Congress, I'll be back soon, so stand-by! — John McCain (@SenJohnMcCain) 20 июля 2017 г.

— Я очень благодарен за поддержку. К сожалению для моих спарринг-партнёров по конгрессу, я скоро вернусь, так что оставайтесь на связи, — написал Маккейн в "Твиттере".

Ранее сообщалось, что врачи обнаружили у 80-летнего Джона Маккейна глиобластому — наиболее агрессивную форму опухоли головного мозга. Новообразование уже удалили. Теперь 80-летнего политика ждёт химиотерапия.