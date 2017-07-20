Джон Маккейн заявил о скором возвращении на работу в конгресс

Читайте также

Джон Маккейн заявил о скором возвращении на работу в конгресс

12

Сенатор Джон Маккейн. Фото: © REUTERS/Brian Snyder

Врачи обнаружили у республиканца Джона Маккейна глиобластому — наиболее агрессивную форму опухоли головного мозга.

Сенатор Джон Маккейн, у которого ранее диагностировали рак мозга, заявил, что планирует в скором времени вернуться на работу в Конгресс США.

— Я очень благодарен за поддержку. К сожалению для моих спарринг-партнёров по конгрессу, я скоро вернусь, так что оставайтесь на связи, — написал Маккейн в "Твиттере".

Ранее сообщалось, что врачи обнаружили у 80-летнего Джона Маккейна глиобластому — наиболее агрессивную форму опухоли головного мозга. Новообразование уже удалили. Теперь 80-летнего политика ждёт химиотерапия.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!