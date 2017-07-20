"Бывало и похуже". Маккейн пообещал вернуться в строй после выздоровления

Ранее врачи обнаружили у республиканца глиобластому — форму опухоли головного мозга.

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн, у которого обнаружили опухоль мозга, пообещал вернуться в строй после выздоровления. Об этом после разговора с политиком журналистам рассказал сенатор Линдси Грэм.

— Говорил с Джоном, он сказал: "Да, мне придётся пробыть здесь несколько дольше, чтобы пройти лечение, я вернусь", — передал Грэм слова Маккейна. — Мы поговорили минут пять, вы знаете, это будет непростой путь, но он сказал: "Бывало и похуже".

Как сообщал Лайф, врачи обнаружили у республиканца Джона Маккейна глиобластому — наиболее агрессивную форму опухоли головного мозга. Новообразование уже удалили. Теперь 80-летнему политику понадобится химиотерапия для дальнейшего выздоровления.

Слова в его поддержку уже высказали видные американские политики, в том числе бывшие президенты Барак Обама и Джордж Буш — старший, нынешний глава Белого дома Дональд Трамп и экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон.