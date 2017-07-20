Linkin Park выпустила новый клип в день смерти Честера Беннингтона

Фронтмен группы Честер Беннингтон покончил с собой, эту информацию подтвердила полиция Лос-Анджелеса и сооснователь коллектива Майк Шинода.

Несколько часов назад в официальном аккаунте рок-группы Linkin Park был опубликован новый клип — на песню Talking To Myself. Видео уже посмотрело более 340 тысяч человек.

Фанатам показали кадры с концертов и репетиций группы, будни музыкантов и рабочие моменты. На этом видео очень много жизнерадостного фронтмена Честера Беннингтона.

Клип вышел в день смерти солиста Linkin Park. Честер Беннингтон покончил с собой 20 июля. Полиция Лос-Анджелеса и сооснователь группы Майк Шинода эту информацию подтвердили.

Известно, что 41-летний музыкант свёл счёты с жизнью в день рождения своего друга, фронтмена группы Soundgarden, Криса Корнелла. Крис покончил с собой в мае этого года.