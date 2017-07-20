TMZ: На момент совершения суицида солист Linkin Park был дома один

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TMZ: На момент совершения суицида солист Linkin Park был дома один

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По данным СМИ, музыкант сказал семье, что его нет в городе, его тело было найдено одним из работников.

На момент совершения суицида фронтмен группы Linkin Park Честер Беннингтон был дома один. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Напомним, 41-летний Честер Беннингтон покончил с собой. Полиция Лос-Анджелеса и сооснователь группы Майк Шинода эту информацию подтвердили.

Известно, что 41-летний музыкант свёл счёты с жизнью в день рождения своего друга, фронтмена группы Soundgarden, Криса Корнелла. Крис покончил с собой в мае этого года.

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