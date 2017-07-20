TMZ: На момент совершения суицида солист Linkin Park был дома один

На момент совершения суицида фронтмен группы Linkin Park Честер Беннингтон был дома один. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Напомним, 41-летний Честер Беннингтон покончил с собой. Полиция Лос-Анджелеса и сооснователь группы Майк Шинода эту информацию подтвердили.
Известно, что 41-летний музыкант свёл счёты с жизнью в день рождения своего друга, фронтмена группы Soundgarden, Криса Корнелла. Крис покончил с собой в мае этого года.
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