TMZ: На момент совершения суицида солист Linkin Park был дома один

По данным СМИ, музыкант сказал семье, что его нет в городе, его тело было найдено одним из работников.

На момент совершения суицида фронтмен группы Linkin Park Честер Беннингтон был дома один. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Напомним, 41-летний Честер Беннингтон покончил с собой. Полиция Лос-Анджелеса и сооснователь группы Майк Шинода эту информацию подтвердили.

Известно, что 41-летний музыкант свёл счёты с жизнью в день рождения своего друга, фронтмена группы Soundgarden, Криса Корнелла. Крис покончил с собой в мае этого года.