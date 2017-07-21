Макфол: Хантсман — прекрасный выбор на пост посла в РФ

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Макфол: Хантсман — прекрасный выбор на пост посла в РФ

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Джон Хантсман. Фото: © REUTERS/Adam Hunger

Джон Хантсман уже получил одобрение МИД РФ и ждёт утверждение американского сената о своём назначении на должность посла США в России.

Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что Джон Хантсман обладает необходимым политическим и дипломатическим опытом, чтобы занять эту должность. По словам Макфола, Хантсман преуспеет в России в роли посла.

— Я думаю, что это прекрасный выбор! Учитывая большой комплекс двусторонних отношений, который у нас есть как с Китаем, так и с Россией, работа на посту посла США в Китае — это прекрасная подготовка к работе в Москве, — цитирует РИА "Новости" Макфола.

Как сообщал Лайф, президент США Дональд Трамп в среду внёс кандидатуру Хантсмана на должность посла в России. На работу американского политика в Москве уже дали согласие российские власти. В МИД РФ Хантсмана назвали высоким профессионалом. Теперь кандидату в послы США в России осталось дождаться решения американского сената.

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