Российские туристы не пострадали при землетрясении в Турции

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Российские туристы не пострадали при землетрясении в Турции

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Фото: ©РИА Новости/Валерий Мельников

В Генконсульство РФ в Анталье поступило несколько обращений от российских граждан, находящихся в Турции.

Граждане РФ, отдыхающие в данный момент в Турции, по предварительным данным, не пострадали при землетрясении у западного побережья страны. Об этом сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.

— У нас есть несколько обращений российских туристов, которые были выведены из отелей. Сейчас они находятся на улице. По той информации, которую мы имеем сейчас, пострадавших среди россиян нет, — сказал РИА "Новости" представитель генконсульства.

Напомним, подземные толчки магнитудой 6,7 вызвали затопление отелей, стоящих на первой линии, а также небольшое цунами.

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