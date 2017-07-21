Siemens приостановит поставки энергооборудования в Россию

По утверждениям руководства концерна, четыре газовые турбины, произведённые компанией, были незаконно перевезены в Крым.

Немецкая компания Siemens намерена разорвать лицензионное соглашение с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций. Такое заявление сделало руководство компании, отметив, что в ближайшем будущем будут разработаны "новые меры контроля".

Сообщается, что такое решение было принято после якобы незаконной поставки четырёх турбин Siemens в Крым. Концерн уже предложил выкупить их и аннулировать контракт на поставку.

Как ранее писал Лайф, скандал вокруг немецкого концерна разгорелся после того, как выяснилось, что четыре газовые турбины Siemens были поставлены на Крымский полуостров в обход западных санкций. В компании тут же заявили, что турбины были поставлены вопреки их воле, и подали в суд на компанию "Технопромэкспорт", которая приобрела данное оборудование.