По-летнему тепло. Синоптики рассказали о погоде на выходные

Если в пятницу по Москве местами пройдут кратковременные дожди, то на выходных они маловероятны.

В Москве и области ожидаются тёплые и комфортные выходные. Об этом Лайфу рассказал специалист центра погоды ФОБОС Александр Синенков.

— В пятницу в столичном регионе погоду обусловит атмосферный фронт, благодаря которому на берегах Москвы-реки пройдут кратковременные дожди, местами они будут сопровождаться раскатами грома, — отметил синоптик.

Но уже начиная с субботы дожди в столичном регионе маловероятны.

— В первый день выходных атмосферные фронты сместятся на восток. Москвичей ждёт тёплая комфортная погода, температура, близкая к климатической норме, местами не исключены, но маловероятны небольшие кратковременные дожди, — отметил Синенков.

В субботу температура в Москве будет держаться на уровне 22–24 градусов тепла, а воскресенье — 23–25 градусов.

Атмосферное давление меняться не будет.