Принц Уильям и Кейт Миддлтон умоляли звезду "Игры престолов" о спойлерах

Но Том Влашиха, который исполнил в сериале роль Якена Хгара, не поддался на уговоры пары.

Во время визита в Германию принц Уильям и Кейт Миддлтон встретились с актёром из сериала "Игра престолов" Томом Влашихой, который исполнил роль Якена Хгара. Как сообщает The Mirror со ссылкой на актёра, супруги сказали, что не пропускают ни одной серии, и очень просили раскрыть подробности будущих серий.

— Они сказали, что им действительно нравится "Игра престолов" и смотрели каждую серию, — поделился актёр. — Они просили о спойлерах, но я ответил, что не могу.

Напомним, первая серия седьмого сезона самого популярного сериала последних лет была показана 17 июля на телеканале HBO. Как ранее писал Лайф, её посмотрело 16 миллионов человек.