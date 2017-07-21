Принц Уильям и Кейт Миддлтон умоляли звезду "Игры престолов" о спойлерах

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон умоляли звезду "Игры престолов" о спойлерах

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Но Том Влашиха, который исполнил в сериале роль Якена Хгара, не поддался на уговоры пары.

Во время визита в Германию принц Уильям и Кейт Миддлтон встретились с актёром из сериала "Игра престолов" Томом Влашихой, который исполнил роль Якена Хгара. Как сообщает The Mirror со ссылкой на актёра, супруги сказали, что не пропускают ни одной серии, и очень просили раскрыть подробности будущих серий.

<p>Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: The Mirror</p>

— Они сказали, что им действительно нравится "Игра престолов" и смотрели каждую серию, — поделился актёр. — Они просили о спойлерах, но я ответил, что не могу.

<p>Том Влашиха. Кадр из сериала &#34;Игра престолов&#34;</p>

Напомним, первая серия седьмого сезона самого популярного сериала последних лет была показана 17 июля на телеканале HBO. Как ранее писал Лайф, её посмотрело 16 миллионов человек.

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