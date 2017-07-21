Джастину Биберу закрыли въезд в Китай за плохое поведение

В Министерстве культуры страны высказали надежду на то, что исполнитель повзрослеет и исправится.

Популярному канадскому певцу Джастину Биберу закрыли въезд в континентальный Китай из-за его плохого поведения. Как сообщает The Guardian, такое заявление сделали в Министерстве культуры страны.

В ведомстве отметили, что Бибер талантливый, но спорный певец, который не может быть примером ни в личной жизни, ни в том, как исполнитель вёл себя во время своего предыдущего приезда в страну.

В 2013 году Джастин Бибер побывал на Великой китайской стене, однако сделал это не сам: исполнителя на руках внесли его телохранители, что повлекло за собой скандал.

В то же время сообщается, что певец даст концерт в Гонконге в поддержку альбома Purpose.

Ранее Лайф писал о том, что Джастин Бибер пошёл на свидание в тапочках.