Издание Washington Post опубликовало карту Украины без Крыма

Иллюстрация была помещена к статье об инициативе главы ДНР Александра Захарченко создать государство Малороссия.

Крупнейшая газета американской столицы The Washington Post опубликовала на своей странице в "Твиттере" карту Украины, на которой не указан Крымский полуостров. Иллюстрация была помещена к статье об инициативе главы ДНР Александра Захарченко создать государство Малороссия.

Ukrainian separatists claim to have created a new country: Malorossiya, or "Little Russia" https://t.co/GbdAVCOStk — Washington Post (@washingtonpost) 19 июля 2017 г.

— Украинские сепаратисты утверждают, что создали новое государство: Малороссия, или Малая Россия, — подписано изображение.

Напомним, ДНР и ЛНР были образованы в 2014 году, после того как в Киеве произошёл государственный переворот. 16 марта того же года Крым вошёл в состав России по результатам референдума. Официальный Киев это не признаёт и называет полуостров временно оккупированной территорией.

Ранее Лайф писал о том, что глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко объявил о создании Малороссии. По его словам, у нового государства будет собственный флаг и конституция, а его столицей станет Донецк.