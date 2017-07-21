Полуголая активистка FEMEN попыталась сорвать встречу Лукашенко и Порошенко

Полуголая активистка FEMEN попыталась сорвать встречу президентов Александра Лукашенко и Петра Порошенко в Киеве. Об этом сообщают украинские СМИ.
Видео: телеграм-канал "Life шот"
Девушка ворвалась на переговоры во время подписания документов между главами Минкультуры Украины и Белоруссии.
Девушка кричала лозунг "Жыве Беларусь", после чего её схватила и вывела охрана. Как отмечается, Лукашенко и Порошенко сохраняли спокойствие во время инцидента.
Ранее Лайф писал, что белорусский президент Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Киев.
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