Полуголая активистка FEMEN попыталась сорвать встречу Лукашенко и Порошенко

Девушка ворвалась в кабинет с криками "Жыве Беларусь" во время подписания документов между министрами культуры Украины и Белоруссии.

Полуголая активистка FEMEN попыталась сорвать встречу президентов Александра Лукашенко и Петра Порошенко в Киеве. Об этом сообщают украинские СМИ.

Видео: телеграм-канал "Life шот"

Девушка ворвалась на переговоры во время подписания документов между главами Минкультуры Украины и Белоруссии.

Девушка кричала лозунг "Жыве Беларусь", после чего её схватила и вывела охрана. Как отмечается, Лукашенко и Порошенко сохраняли спокойствие во время инцидента.

Ранее Лайф писал, что белорусский президент Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Киев.