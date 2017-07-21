Глава Госпогранслужбы Украины потерял сознание во время выступления Лукашенко

Белорусский президент попросил принести стул и воды главному украинскому пограничнику.

Пресс-конференция по итогам переговоров между президентами Белоруссии и Украины оказалась временно прервана главой украинской Госпогранслужбы. Виктор Назаренко упал в обморок во время выступления белорусского лидера Александра Лукашенко. Впрочем, Лукашенко не растерялся и попросил принести стул и воды мужчине. Видео с инцидентом было опубликовано в телеграм-канале "Шот".

Подбежавшие к Виктору Назаренко сотрудники службы безопасности и стюарды взяли мужчину на руки и вынесли из зала.

— Насыщенные переговоры, не надо перетруждать наших членов правительства, — пошутил по поводу инцидента Александр Лукашенко.

Порошенко покивал в ответ и улыбнулся, после чего пресс-конференция была продолжена.

Отметим, как ранее сообщал Лайф, данный инцидент стал не первым форс-мажором. До этого полуголая активистка FEMEN ворвалась в зал с криками "Жыве Беларусь" во время подписания документов между министрами культуры Украины и Белоруссии.