Глава Госпогранслужбы Украины потерял сознание во время выступления Лукашенко

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Глава Госпогранслужбы Украины потерял сознание во время выступления Лукашенко

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Украины Пётр Порошенко. Фото: ©REUTERS/Mykola Lazarenko

Белорусский президент попросил принести стул и воды главному украинскому пограничнику.

Пресс-конференция по итогам переговоров между президентами Белоруссии и Украины оказалась временно прервана главой украинской Госпогранслужбы. Виктор Назаренко упал в обморок во время выступления белорусского лидера Александра Лукашенко. Впрочем, Лукашенко не растерялся и попросил принести стул и воды мужчине. Видео с инцидентом было опубликовано в телеграм-канале "Шот".

Подбежавшие к Виктору Назаренко сотрудники службы безопасности и стюарды взяли мужчину на руки и вынесли из зала.

— Насыщенные переговоры, не надо перетруждать наших членов правительства, — пошутил по поводу инцидента Александр Лукашенко.

Порошенко покивал в ответ и улыбнулся, после чего пресс-конференция была продолжена.

Отметим, как ранее сообщал Лайф, данный инцидент стал не первым форс-мажором. До этого полуголая активистка FEMEN ворвалась в зал с криками "Жыве Беларусь" во время подписания документов между министрами культуры Украины и Белоруссии.

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