Власти Польши пообещали, что захоронения советских солдат не будут тронуты

Как уточнили в польском МИД, поправки в закон о декоммунизации не угрожают могилам воинов-освободителей.

Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, согласно которым в Польше в скором времени начнут уничтожаться советские памятники, в том числе памятники героям Великой Отечественной войны, не коснутся кладбищ и захоронений. Об этом сообщили представители польского Министерства иностранных дел.

— Необходимо чётко подчеркнуть, что закон не касается кладбищ и других мест захоронений советских военных. Поэтому целью закона — а тем более его обновления — не является осквернение памяти о битвах и солдатах Красной армии, которые лишились жизни в боях на территории Польши, — говорится в ответе польских дипломатов РИА "Новости".

Как ранее сообщал Лайф, 17 июля президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма. В соответствии с документом предусмотрен снос советских памятников на территории страны, включая монументы героям Великой Отечественной войны. Инициатива польских властей вызвала вал критики со стороны России и Израиля.