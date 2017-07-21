"Посмотрите на его огромные рейтинги!" Трамп поблагодарил Спайсера за работу

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"Посмотрите на его огромные рейтинги!" Трамп поблагодарил Спайсера за работу

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Шон Спайсер. Фото: © REUTERS/Carlos Barria

Сегодня президент США утвердил отставку Шона Спайсера с поста пресс-секретаря Белого дома.

Президент США Дональд Трамп от лица администрации и американского народа поблагодарил Шона Спайсера за работу на посту пресс-секретаря Белого дома. Об этом говорится в его официальном заявлении.

— Я благодарен Шону Спайсеру за работу от лица моей администрации и американцев. Я желаю ему успехов на новом поприще — обратите внимание на его огромные телевизионные рейтинги! — говорится в заявлении.

Как сообщал Лайф, сегодня Дональд Трамп утвердил отставку Шона Спайсера с поста пресс-секретаря Белого дома. Новым представителем администрации президента США названа заместитель Спайсера Сара Сандерс.

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