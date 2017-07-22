Сара Сандерс официально назначена пресс-секретарём Белого дома

Также администрация распространила заявление о назначении Энтони Скарамуччи на пост директора Белого дома по связям с общественностью.

Президент США Дональд Трамп официально повысил Сару Сандерс до должности пресс-секретаря и главы пресс-службы Белого дома. Об этом говорится в заявлении администрации президента США.

— Как заместитель пресс-секретаря, Сандерс вела выдающуюся работу для того, чтобы донести до американцев посыл моей администрации. На этой должности она продолжит продвигать наш прогресс в тех вопросах, которые волнуют народ, — говорится в сообщении.

Сама Сандерс в заявлении поблагодарила президента США за доверие, а своего бывшего начальника — Шона Спайсера за совместную работу. Она выразила надежду на конструктивную работу с новым директором Белого дома по связям с общественностью Энтони Скарамуччи, об официальном назначении которого администрация также распространила заявление.

Как сообщал Лайф, 21 июля Дональд Трамп утвердил отставку Шона Спайсера с поста пресс-секретаря Белого дома.