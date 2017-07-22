Скарамуччи завершил свой первый брифинг в Белом доме воздушным поцелуем

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Скарамуччи завершил свой первый брифинг в Белом доме воздушным поцелуем

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Новый директор Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи завершил своё первое общение с репортёрами воздушным поцелуем.

Как отмечает The Hill, подобный жест от представителя команды Трампа представляет собой нечто удивительное, поскольку сам президент США нередко отзывался о журналистах как о создателях "фейковых новостей", его администрация также вступала в словесные схватки со СМИ.

Пользователи соцсетей не оставили жест Скарамуччи без внимания.

— Я знаю много итальянцев. Когда они тебя целуют, это либо выражение любви, либо ты для них мёртв, — написал Epriam.

Напомним, по данным СМИ, именно из-за назначения Скарамуччи Шон Спайсер покинул пост пресс-секретаря Белого дома. Теперь пресс-службу будет возглавлять его зам Сара Сандерс.

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