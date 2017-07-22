Американский генерал: У США нет законных оснований находиться в Сирии

По его словам, Вашингтон отказывается прекращать свои операции, несмотря на позицию Дамаска, так как они находятся в САР ради борьбы с терроризмом.

У США нет законных оснований находиться в Сирии, это признал глава командования специальных операций США генерал Рэймонд Томас. И по этому поводу, по его мнению, Россия может задать Вашингтону "неудобный вопрос".

— Недалёк тот день, когда русские скажут: "Почему вы всё ещё в Сирии, США?" Мы вошли туда оправданно, но если русские разыграют эту карту, то, когда мы захотим остаться, не сможем этого сделать. Они могут это сделать, — отметил Томас в ходе выступления на форуме по безопасности в Колорадо.

По его словам, единственным основанием пребывания американских военных в САР является борьба с терроризмом.

Напомним, накануне директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Россия заинтересована в пребывании своих войск в Сирии частично потому, что "Москва любит вставлять палки в колёса Америке".