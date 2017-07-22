В Афганистане подтвердили гибель 12 военных в результате ошибочного удара НАТО

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В Афганистане подтвердили гибель 12 военных в результате ошибочного удара НАТО

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Фото: ©REUTERS/Omar Sobhani

Накануне силы НАТО ошибочно нанесли авиаудар по лагерю, где находились афганские военнослужащие. Сегодня глава полиции провинции Гильменд подтвердил, что в результате погибло 12 человек, сообщает Associated Press.

Напомним, инцидент произошёл во время операции, которая проводилась при поддержке НАТО. Среди погибших — местные военнослужащие из сил безопасности, действующие совместно с правительственными силами Афганистана.

Представители штаба Североатлантического альянса отметили, что по данному факту начато расследование.

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