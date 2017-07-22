Главнокомандующий ВКС РФ рассказал о создании военных конвертопланов

Кроме того, в России также ведётся разработка тяжёлых беспилотных летательных аппаратов.

Сегодня в разговоре с журналистами главком ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев рассказал о том, что в России ведётся разработка военных конвертопланов и беспилотников.

— Работы в России идут по всем направлениям — и малые, и средние, и большой беспилотник, и конвертопланы, — сказал Бондарев.

Он также отметил, что в скором времени один оператор сможет управлять сразу "стаей" беспилотников, что поможет существенно сократить расходы по обучению дополнительного количества лётчиков.

— Если уже сейчас оператор может управлять одним-двумя беспилотниками, то со временем, с развитием наземной составляющей, он сможет управлять пятью, а то и десятью аппаратами, поэтому это будет ещё дешевле, — подчеркнул главком ВКС РФ.

Напомним, что новый экспериментальный конвертоплан VRT30 был представлен на МАКС-2017 в подмосковном городе Жуковском.