Упавший в обморок глава украинской погранслужбы направлен на обследование

Никаких прогнозов относительно состояния здоровья главного украинского пограничника в пресс-службе его ведомства давать не стали.

Упавший в обморок на встрече президентов Белоруссии и Украины глава Госпогранслужбы Незалежной Виктор Назаренко в настоящий момент проходит обследование. Об этом заявил его помощник Олег Слободин в эфире телеканала "112 Украина".

— Ночь он провёл под надзором врачей, сейчас его состояние стабильное, все жизненные показатели в норме, поэтому будем надеяться, что он восстановится в ближайшее время и продолжит выполнять свои обязанности, — сказал Слободин.

Никаких прогнозов относительно состояния здоровья своего начальника пресс-секретарь погранслужбы давать не стал.

— Мы надеемся на лучшее, — добавил он.

Напомним, что глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко потерял сознание на встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом Украины Петром Порошенко.