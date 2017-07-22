Упавший в обморок глава украинской погранслужбы направлен на обследование

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Упавший в обморок глава украинской погранслужбы направлен на обследование

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Председатель Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко. Фото: © РИА Новости

Никаких прогнозов относительно состояния здоровья главного украинского пограничника в пресс-службе его ведомства давать не стали.

Упавший в обморок на встрече президентов Белоруссии и Украины глава Госпогранслужбы Незалежной Виктор Назаренко в настоящий момент проходит обследование. Об этом заявил его помощник Олег Слободин в эфире телеканала "112 Украина".

— Ночь он провёл под надзором врачей, сейчас его состояние стабильное, все жизненные показатели в норме, поэтому будем надеяться, что он восстановится в ближайшее время и продолжит выполнять свои обязанности, — сказал Слободин.

Никаких прогнозов относительно состояния здоровья своего начальника пресс-секретарь погранслужбы давать не стал.

— Мы надеемся на лучшее, — добавил он.

Напомним, что глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко потерял сознание на встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом Украины Петром Порошенко.

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