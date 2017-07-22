В ЛНР заявили, что киевские силовики продают позиции в зоне АТО

Цена вопроса варьируется от нескольких ящиков водки до ящика гранат или 10–15 тыс. гривен (22–34 тыс. рублей).

По словам официального представителя Народной милиции ЛНР подполковника Андрея Марочко, в зоне АТО вновь прибывшие подразделения выкупают подготовленные позиции.

— Подразделения 58-й бригады отказались "выкупать" у 93-й бригады хорошо подготовленные в инженерном отношении наблюдательные посты в районе населённого пункта Катериновка и позиции на первой линии обороны в районе станции Сифонная. В результате бойцами уходящих подразделений позиции были наполовину засыпаны грунтом, а посты просто подорваны, — пояснил Марочко.

Он отметил, что командование АТО прилагает все силы для того, чтобы искоренить порочную практику, но сделать это крайне непросто.

— Солдатские традиции можно уничтожить только единственным способом — полностью убрать личный состав и набрать новый, но в современных реалиях украинской армии это невозможно, — добавил представитель ЛНР.

Напомним, в конце июня в ДНР рассказали про украинского офицера, который растерял секретные документы АТО из-за пьянства.