Трамп возмущён статьёй WP о встрече Кисляка с главой Минюста США

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Трамп возмущён статьёй WP о встрече Кисляка с главой Минюста США

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Президент США Дональд Трамп. Фото: © РИА Новости/Ирина Калашникова

По мнению американского лидера, эта информация является утечкой разведывательных данных.

Президент США Дональд Трамп возмутился публикацией Washington Post о том, что посол России в США Сергей Кисляк якобы обсуждал его предвыборную кампанию с советником в штабе кандидата Джеффом Сешнсом, который на данный момент занимает пост генпрокурора страны. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".

— Новая утечка разведданных от Amazon Washington Post, на этот раз в отношении генпрокурора Джеффа Сешнса. Эти незаконные утечки… должны прекратиться! — написал американский лидер.

Ранее Washington Post написала о том, что глава Минюста США в прошлом году обсуждал с Кисляком кампанию Трампа. В частности, речь якобы шла о его позициях в отношении России, а также о перспективах развития отношений между государствами.

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