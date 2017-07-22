Трамп возмущён статьёй WP о встрече Кисляка с главой Минюста США

По мнению американского лидера, эта информация является утечкой разведывательных данных.

Президент США Дональд Трамп возмутился публикацией Washington Post о том, что посол России в США Сергей Кисляк якобы обсуждал его предвыборную кампанию с советником в штабе кандидата Джеффом Сешнсом, который на данный момент занимает пост генпрокурора страны. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".

A new INTELLIGENCE LEAK from the Amazon Washington Post,this time against A.G. Jeff Sessions.These illegal leaks, like Comey's, must stop! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 июля 2017 г.

— Новая утечка разведданных от Amazon Washington Post, на этот раз в отношении генпрокурора Джеффа Сешнса. Эти незаконные утечки… должны прекратиться! — написал американский лидер.

Ранее Washington Post написала о том, что глава Минюста США в прошлом году обсуждал с Кисляком кампанию Трампа. В частности, речь якобы шла о его позициях в отношении России, а также о перспективах развития отношений между государствами.