Погиб актёр, сыгравший отца семьи в "Один дома"

Американцу Джону Мэттью Хёрду было 72 года. Он был найден мёртвым в отеле города Пало-Альто.

Американский актёр Джон Мэттью Хёрд — младший найден мёртвым в отеле американского города Пало-Альто. 72-летнего актёра обнаружила горничная. Прибывшие на место медики констатировали смерть, сообщает TMZ со ссылкой на семью актёра. Причина смерти не называется.

John Heard Dead at 72 https://t.co/w9JjvlVaGx — TMZ (@TMZ) 22 июля 2017 г.

По словам представителя актёра, в среду он перенёс "небольшую операцию на спине" в медицинском центре Стэнфорда и оставался в отеле на восстановлении.

Самая знаменательная роль Хёрда — Питер Маккаллистер, папа главного героя в фильмах "Один дома" (1990) и "Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке" (1992).

Также он сыграл в фильмах "Пробуждение" (1992), "На линии огня" (1993), "Дело о пеликанах" (1993) и в сериале "Клан Сопрано".