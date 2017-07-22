Савченко рассказала, как хочет изменить политическую систему Украины

Нардеп Рады записала видеоролик, в котором заявила о необходимости проведения переписи населения и ряда референдумов для решения важных государственных вопросов.

Депутат Надежда Савченко выложила в Сети ролик, в котором чуть более чем за пять минут рассказала о том, как представляет себе смену политической системы на Украине. Видео было опубликовано на YouTube.

В ролике представлена галерея чёрно-белых портретов бывших и нынешних украинских политиков, в том числе мэра Киева Виталия Кличко, главы партии "Батьковщина" Юлии Тимошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и президента Петра Порошенко.

— Украинцы, для того чтобы мы больше не гибли в восстаниях в борьбе с преступной властью, для этого Украине нужна смена политической системы, — говорит Савченко.

Напомним, несколько дней назад она заявила, что Минюст Украины зарегистрировал её партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

Ранее Лайф опубликовал эксклюзивное интервью с политиком.