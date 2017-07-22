Тела супругов, пролежавшие в Альпах 75 лет, похоронили в Швейцарии

По данным швейцарской телекомпании SRF, похороны Марселина Дюмулина и его жены Франсин состоялись в субботу, 22 июля, в церкви в муниципалитете Савиз на юго-западе страны.
#Alpes Un couple retrouvé momifié dans un glacier #dnainfoshttps://t.co/tinzT8pV2l— DNA (@dnatweets) 18 июля 2017 г.
На момент смерти супругам было 40 и 37 лет соответственно. В день смерти они ушли в горы, чтобы накормить скот, и упали в расщелину, из которой так и не выбралась. У пары осталось семь детей, пять из которых уже умерли (в живых остались только две дочери).
Напомним, останки ранее нашли в леднике на высоте более 2,6 тыс. метров над уровнем моря. Также сохранились личные вещи погибших.
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