Тела супругов, пролежавшие в Альпах 75 лет, похоронили в Швейцарии

Ранее сообщалось, что в леднике в районе Дьяблере нашли мумифицированные останки семейной пары, которая считалась без вести пропавшей с августа 1942 года.

По данным швейцарской телекомпании SRF, похороны Марселина Дюмулина и его жены Франсин состоялись в субботу, 22 июля, в церкви в муниципалитете Савиз на юго-западе страны.

На момент смерти супругам было 40 и 37 лет соответственно. В день смерти они ушли в горы, чтобы накормить скот, и упали в расщелину, из которой так и не выбралась. У пары осталось семь детей, пять из которых уже умерли (в живых остались только две дочери).

Напомним, останки ранее нашли в леднике на высоте более 2,6 тыс. метров над уровнем моря. Также сохранились личные вещи погибших.