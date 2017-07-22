Посол России в США Сергей Кисляк завершил работу в Вашингтоне

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Посол России в США Сергей Кисляк завершил работу в Вашингтоне

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Посол России в США Сергей Кисляк. Фото: © РИА Новости/Алексей Агарышев

Накануне российский дипломат провёл прощальный приём для друзей и коллег в американской столице.

Сергей Кисляк завершил свою работу в США в должности российского посла. Теперь функции временного поверенного в делах РФ в Соединённых Штатах будет выполнять советник-посланник Денис Гончар. Об этом говорится в заявлении Посольства России в Вашингтоне.

— Посол С.И. Кисляк завершил свою миссию в Вашингтоне. До прибытия его преемника функции временного поверенного в делах Российской Федерации в США будет выполнять советник-посланник Д.В. Гончар, — отмечается в сообщении.

Напомним, Кисляк возглавлял российскую дипмиссию в США с 2008 года. Накануне, перед завершением работы, он провёл прощальный приём для друзей и коллег.

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