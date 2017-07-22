В ЕС заявили, что новые антироссийские санкции ударят по Европе

Страны Европейского союза призвали США координировать свои действия в отношении России с G7.

Новые санкции против России, которые рассматриваются в Конгрессе США, могут нанести ущерб экономическим и энергетическим интересам Европейского союза, повлечь за собой "широкие и непредвиденные последствия", особенно в отношении усилий по диверсификации энергии из РФ.

По данным агентства Reuters, Германия уже предупредила США о возможном возмездии, если антироссийские санкции каким-нибудь образом коснутся немецких фирм, занимающихся строительством трубопровода "Северный поток — 2".

— Как мы неоднократно заявляли, важно, чтобы все возможные меры согласовывались с международными партнёрами для поддержания единства в отношении санкций. Мы обеспокоены тем, что меры, обсуждаемые в Конгрессе США, могут иметь непреднамеренные последствия не только тогда, когда речь идёт о единстве "Большой семёрки", но и относительно экономических и энергетических интересов ЕС, — приводит Reuters сообщение Европейской комиссии.

Ранее Лайф сообщал, что 12 июля в нижнюю палату Конгресса США поступил законопроект о санкциях против России и Ирана. В документе говорится, что Соединённые Штаты продолжат препятствовать строительству РФ трубопровода "Северный поток — 2".