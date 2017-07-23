Минюст Германии поддерживает санкции ЕС против Польши

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Минюст Германии поддерживает санкции ЕС против Польши

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Флаги Евросоюза, Польши и НАТО. Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Польский сейм, несмотря на критику и многочисленные протесты, принял законопроект, изменяющий работу Верховного суда страны.

Министр юстиции Германии Хайко Маас приветствует шаги Евросоюза в сторону принятия санкций против Польши в связи с судебной реформой в стране.

— Независимость судебной системы в Польше находится под угрозой. Евросоюз не может бездействовать. Евросоюз основан на верховенстве закона и демократии, — приводит слова Мааса издание Hase Post.

Он добавил, что рассмотрение Европейской комиссией конкретных санкций против Польши — позитивная тенденция.

Ранее Лайф сообщал, что сенат Польши одобрил законопроект о реорганизации Верховного суда. В случае подписания президентом Анджеем Дудой данного документа Минюст страны получит единоличное право назначать всех высокопоставленных судей.

В ответ на это представители Еврокомиссии заявили, что лишат Польшу права голоса в Совете ЕС, если реформа будет проведена.

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