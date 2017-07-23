Минюст Германии поддерживает санкции ЕС против Польши

Министр юстиции Германии Хайко Маас приветствует шаги Евросоюза в сторону принятия санкций против Польши в связи с судебной реформой в стране.
— Независимость судебной системы в Польше находится под угрозой. Евросоюз не может бездействовать. Евросоюз основан на верховенстве закона и демократии, — приводит слова Мааса издание Hase Post.
Он добавил, что рассмотрение Европейской комиссией конкретных санкций против Польши — позитивная тенденция.
Ранее Лайф сообщал, что сенат Польши одобрил законопроект о реорганизации Верховного суда. В случае подписания президентом Анджеем Дудой данного документа Минюст страны получит единоличное право назначать всех высокопоставленных судей.
В ответ на это представители Еврокомиссии заявили, что лишат Польшу права голоса в Совете ЕС, если реформа будет проведена.
- Популярные
- По времени