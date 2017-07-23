В Пентагоне довольны сотрудничеством с РФ по предотвращению инцидентов в Сирии

Об этом на форуме по безопасности заявил глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд.

По его словам, за более чем год сотрудничества с Россией по предотвращению инцидентов в Сирии удалось успешно осуществить тысячи боевых вылетов.

— Я доволен теми мерами предотвращения инцидентов, которые действуют сейчас с Россией. И то, как Россия коммуницирует с Ираном и властями Сирии. Благодаря этому мы можем сфокусироваться на борьбе с ИГИЛ* и "Аль-Каидой"*, а также обезопасить наших людей, — отметил он.

В то же время Данфорд ранее заявлял, что "Россия — это наиболее серьёзная угроза" из всех, с которыми сталкиваются США.

* Организации запрещены в РФ решением Верховного суда.