Российские туристы третий день не могут вылететь из турецкого Бодрума

По неподтверждённой информации, авиакомпания iFly, услугами которой пользуется Tez Tour, не может предоставить самолёт по техническим причинам.

Более 300 туристов из России, среди которых дети и даже беременные женщины, третий день не могут вылететь на родину из турецкого курортного города Бодрум, передаёт ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ в Анталье.

Изначально рейс с российскими туристами авиакомпании iFly (её услугами пользуется российский туроператор Tez Tour), должен был отправиться ещё в пятницу, 21 июля. Люди прождали в аэропорту несколько часов, после чего им сообщили о переносе рейса на 22 июля, россиян разместили в отеле. Однако на следующий день самолёт снова был отложен — на этот раз на 3:00 23 июля. По последним данным, этот рейс также не вылетел. Туристы до сих пор находятся в Турции.

Сообщается, что сейчас все россияне размещены в гостинице и обеспечены питанием. Их вылет прогнозируют на 14:00 сегодня, 23 июля.

Точные причины, по которым туристов не могут доставить на родину, не называются. Как ранее сообщал Лайф, авиакомпания iFly не может предоставить самолёт по техническим причинам.