Российские туристы третий день не могут вылететь из турецкого Бодрума

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Российские туристы третий день не могут вылететь из турецкого Бодрума

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По неподтверждённой информации, авиакомпания iFly, услугами которой пользуется Tez Tour, не может предоставить самолёт по техническим причинам.

Более 300 туристов из России, среди которых дети и даже беременные женщины, третий день не могут вылететь на родину из турецкого курортного города Бодрум, передаёт ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ в Анталье.

Изначально рейс с российскими туристами авиакомпании iFly (её услугами пользуется российский туроператор Tez Tour), должен был отправиться ещё в пятницу, 21 июля. Люди прождали в аэропорту несколько часов, после чего им сообщили о переносе рейса на 22 июля, россиян разместили в отеле. Однако на следующий день самолёт снова был отложен — на этот раз на 3:00 23 июля. По последним данным, этот рейс также не вылетел. Туристы до сих пор находятся в Турции.

Сообщается, что сейчас все россияне размещены в гостинице и обеспечены питанием. Их вылет прогнозируют на 14:00 сегодня, 23 июля.

Точные причины, по которым туристов не могут доставить на родину, не называются. Как ранее сообщал Лайф, авиакомпания iFly не может предоставить самолёт по техническим причинам.

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