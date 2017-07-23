Пушилин: Порошенко нагнетает ситуацию перед переговорами в "нормандском формате"

Полпред ДНР также заметил, что, несмотря на так называемое хлебное перемирие в Донбассе, обстрелы с украинской стороны продолжаются.

Порошенко в очередной раз старается выставить Россию стороной конфликта в Донбассе в преддверии важной встречи — переговорами в "нормандском формате". Так прокомментировал Лайфу недавнее заявление украинского лидера полпред ДНР Денис Пушилин.

— Все уже давно понимают, что сторонами конфликта являются непосредственно ДНР и ЛНР с одной стороны и Украина с другой. Россия, ровно как и ОБСЕ, и другие страны "нормандского формата", является только посредником. И Россия делает намного больше, чем все остальные, чтобы конфликт действительно закончился политическим путём, — заявил Пушилин Лайфу.

Также полпред заметил, что, несмотря на то что на территории Донбасса в настоящее время должно действовать так называемое хлебное перемирие, обстрелы с украинской стороны продолжаются.

— Настораживает то, что Порошенко пытается в очередной раз нагнетать ситуацию перед важными встречами, пытается увести в сторону от предмета разговора, — сказал Лайфу полпред ДНР.

Напомним, ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил о своём главном требовании на грядущих переговорах в "нормандском формате" — прекращение огня в Донбассе Россией, а в случае невыполнения — ужесточение антироссийских санкций.