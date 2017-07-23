Ростуризм: Застрявшие в Турции россияне вылетят домой в ближайшее время

В Федеральном агентстве по туризму подтвердили, что трёхдневная задержка обратного вылета произошла по техническим причинам.

В Ростуризме в курсе проблем российских путешественников, которые не могут улететь из Бодрума с 21 июля. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

— Есть вопрос технического обслуживания самолёта, на данный момент он практически решён, вылет ожидается в ближайшее время, — добавил в разговоре с Лайфом директор пресс-центра Федерального агентства по туризму Евгений Гайва.

Напомним, туристы отправились в Турцию от туроператора Tez Tour. Ранее Лайф публиковал видео c места событий в Бодруме.