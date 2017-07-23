Шесть российских актёров попали в чёрный список "Миротворца"

Читайте также

Шесть российских актёров попали в чёрный список "Миротворца"

248

Актриса Ирина Муравьёва. Фото: ©РИА Новости /Александр Легкий

Артистов, недавно побывавших в Крыму, обвинили в "сознательном нарушении государственной границы Украины".

В базу данных украинского ресурса "Миротворец" попали шесть российских актёров. В чёрном списке оказались Борис Клюев, Ирина Муравьёва, Людмила Полякова, Александр Вершинин, Василий Бочкарёв и Людмила Титова.

<p><ins>Борис Клюев. Фото: ©РИА Новости /Рамиль Ситдиков</ins></p>

Актёров, недавно побывавших в Крыму, обвинили в "сознательном нарушении государственной границы Украины" и "незаконной гастрольной деятельности" на территории полуострова.

<p><ins>Людмила Полякова. Фото: ©РИА Новости /Евгения Новоженина</ins></p>

Ранее сообщалось, что в "Миротворец" попали Ольга Бузова, Николай Дроздов и многие другие известные личности. Отметим, что всего в этом списке на данный момент находятся около тысячи россиян и граждан других стран.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!