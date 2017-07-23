Шесть российских актёров попали в чёрный список "Миротворца"

Артистов, недавно побывавших в Крыму, обвинили в "сознательном нарушении государственной границы Украины".

В базу данных украинского ресурса "Миротворец" попали шесть российских актёров. В чёрном списке оказались Борис Клюев, Ирина Муравьёва, Людмила Полякова, Александр Вершинин, Василий Бочкарёв и Людмила Титова.

Актёров, недавно побывавших в Крыму, обвинили в "сознательном нарушении государственной границы Украины" и "незаконной гастрольной деятельности" на территории полуострова.

Ранее сообщалось, что в "Миротворец" попали Ольга Бузова, Николай Дроздов и многие другие известные личности. Отметим, что всего в этом списке на данный момент находятся около тысячи россиян и граждан других стран.