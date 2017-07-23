Трамп поддержал законопроект о новых санкциях против РФ

Как подчеркнула пресс-секретарь Белого дома, текущая версия законопроекта полностью устраивает американского лидера.

Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает законопроект о введении новых санкций в отношении России. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

— Администрация выступает в поддержку жёсткой позиции в отношении России, в особенности в том, что касается введения этих санкций, — сказала Сандерс.

По словам Сандерс, первоначальная версия законопроекта была прописана слишком плохо и была отправлена на доработку. Текущая версия документа Белый дом полностью устраивает.

— Нам удалось поработать с палатой представителей и сенатом, и администрация рада тому, что получилось внести нужные изменения, и мы поддерживаем законопроект в нынешнем виде, — сказала новоиспечённая глава пресс-службы администрации президента США.

Напомним, что ранее в Белом доме затруднялись ответить, поддержит ли Дональд Трамп новый законопроект или нет.