Девочке, оштрафованной за продажу лимонада, сделали десятки предложений о работе

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Девочке, оштрафованной за продажу лимонада, сделали десятки предложений о работе

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Различные фестивали, рынки и торговые точки предложили девочке установить на их территории свою лавочку с лимонадом.

Пятилетней девочке, оштрафованной полицейскими за продажу самодельного лимонада на востоке Лондона, приходит множество приглашений на работу, пишет The Telegraph.

5-летняя жительница Лондона получила штраф в 195 долларов (или 150 фунтов) за продажу лимонада около своего дома без лицензии. После того как случай получил большое распространение в западных СМИ, девочку поддержали десятки людей во всём мире, а многие даже предложили работу. Одним из потенциальных работодателей выступил знаменитый городской рынок Лондона.

— Десятки фестивалей, рынков и торговых точек предложили нам возможность поставить там свою лимонадную стойку, — написал отец девочки Андрэ Спайсер в "Твиттере".

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