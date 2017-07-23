Россия подписала контракты на 400 млрд рублей в ходе МАКС-2017

Авиасалон проходил в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля. В нём приняли участие 880 компаний из 36 стран.

В рамках выставки МАКС-2017 Россия заключила договоры о поставках отечественной авиатехники на общую сумму 400 млрд рублей. Об этом сообщили в Минпромторге РФ.

Авиасалон проходил в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля. В нём приняли участие 880 компаний из 36 стран. За пять дней работы под открытым небом и в ангарах было представлено более 100 образцов авиационной техники, в том числе новый российский бронеавтомобиль Buran.

Международный авиационно-космический салон проходит с 1993 года и является одним из самых крупных мероприятий такого рода в мире.