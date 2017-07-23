Скончались ещё двое мигрантов, найденных в грузовике в Техасе

Полиция уже арестовала водителя грузовика, но информация о нём пока не разглашается.

Агентство Associated Press со ссылкой на власти американского города Сан-Антонио сообщило о том, что ещё двое незаконных мигрантов, найденных в грузовике у гипермаркета Walmart, скончались в больнице. Таким образом, общее количество погибших достигло десяти.

Напомним, всего в фургоне автомобиля находились 38 человек, которые незаконно проникли на территорию США. Восемь из них были мертвы уже в тот момент, когда на грузовик обратила внимание полиция. Ещё 20 нелегалов попали в больницу, состояние некоторых из них врачи оценивают как критическое. Гражданами какой страны были найденные мигранты, пока не уточняется.

По информации СМИ, в эти дни в Сан-Антонио установилась жаркая погода — воздух прогрелся до 38 градусов Цельсия. При этом люди находились в закрытом прицепе без воды. Водителя грузовика полиция арестовала, но информация о нём не разглашается.