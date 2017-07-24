FT: Евросоюз примет ответные меры, если санкции США против РФ повредят Европе

Брюссель готовится отреагировать в течение нескольких дней при неблагоприятном развитии ситуации.

Брюссель готовится к ответным мерам против Соединённых Штатов, если наложенные Вашингтоном новые антироссийские санкции повредят работе энергетических, транспортных, финансовых и других компаний. Об этом сообщает Financial Times.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал срочно обсудить возможные ответы на случай, если вводимые Белым домом санкции негативно отразятся на жизни европейских стран. Как уточняет издание, опираясь на оказавшиеся в его распоряжении документы, Брюссель "должен отреагировать в течение нескольких дней" при неблагоприятном развитии ситуации.

Члены Евросоюза намерены получить у президента США Дональда Трампа письменные гарантии, что при наложении на Россию новых ограничений будут учитываться интересы европейских стран. Не исключается также вариант, что ЕС примет законы, которые позволят не исполнять ряд мер, принятых Вашингтоном.