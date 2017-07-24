Майкл Фелпс проиграл заплыв белой акуле

Пловец был одет в специальный гидрокостюм, имитирующий кожу акулы, а на ногах у него находился подпружиненный плавник.

Многократный олимпийский чемпион Майкл Фелпс проплыл наперегонки с настоящей белой акулой. Стометровку спортсмен преодолел за 36,10 секунды, акула — за 38 секунд. Сражение рыбы и человека транслировал телеканал Discovery в рамках традиционной "Недели акул".

По информации издания, акула плыла за добычей, находившейся на финише. Соперники провели заплыв отдельно друг от друга, а их видеоизображение было совмещено позднее для наглядности.

Специалисты отмечают, что в победу Фелпса мало кто верил: белые акулы имеют среднюю скорость 25 миль в час, тогда как человек проплывает около шести миль в час. Кроме того, спортсмен пожаловался на слишком низкую температуру воды.