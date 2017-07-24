Майкл Фелпс проиграл заплыв белой акуле

Многократный олимпийский чемпион Майкл Фелпс проплыл наперегонки с настоящей белой акулой. Стометровку спортсмен преодолел за 36,10 секунды, акула — за 38 секунд. Сражение рыбы и человека транслировал телеканал Discovery в рамках традиционной "Недели акул".
The moment of glory for #TeamShark!!! #PhelpsVsShark #SharkWeek pic.twitter.com/NWYp1CwiRa— Shark Week (@SharkWeek) 24 июля 2017 г.
По информации издания, акула плыла за добычей, находившейся на финише. Соперники провели заплыв отдельно друг от друга, а их видеоизображение было совмещено позднее для наглядности.
Специалисты отмечают, что в победу Фелпса мало кто верил: белые акулы имеют среднюю скорость 25 миль в час, тогда как человек проплывает около шести миль в час. Кроме того, спортсмен пожаловался на слишком низкую температуру воды.
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