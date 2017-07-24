МВФ подтвердил восстановление российской экономики в 2017 году

Согласно заключению экспертов фонда, базовая инфляция в стране значительно снизилась.

Международный валютный фонд ожидает роста экономики России в 2017 году на 1,4%. Об этом говорится в июльском обзоре World Economic Outlook.

В докладе также сообщается, что в текущем году базовая инфляция в России "значительно снизилась". По данным МВФ, это произошло из-за ослабления влияния подъёма цен на биржевые товары.

Ожидается, что в следующем году ВВП в России также вырастет на 1,4%. Таким образом, обе оценки совпадают с апрельскими прогнозами. По мнению экспертов МВФ, экономика страны будет постепенно восстанавливаться.

Ранее также сообщалось, что МВФ снизил ожидаемую цену на нефть в прогнозе на 2017–2018 годы на $3.