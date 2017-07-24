Кустурица оказался в чистилище "Миротворца" из-за гастролей в Крыму

Украинские радикалы объявили охоту на известного режиссёра и музыканта, который уже отыграл на полуострове концерт, но планирует задержаться ещё на несколько дней, чтобы осмотреть местные достопримечательности.

Известный сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица, который вместе с группой The No Smoking Orchestra дал первый и единственный концерт в Крыму, попал в базу известного украинского сайта "Миротворец". Ему вменяют "нарушение государственной границы Украины, отрицание российской агрессии и участие в легализации аннексии Крыма".

Отметим, во время своего визита на полуостров Кустурица назвал Крым российским и сделал комплимент ялтинским девушкам.

А в прошлом году сербский режиссёр получил орден Дружбы из рук президента РФ Владимира Путина.