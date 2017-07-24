Почти две трети россиян считают, что климат стал непредсказуемым

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Почти две трети россиян считают, что климат стал непредсказуемым

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Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

При этом большинство респондентов заявили, что виной тому является человеческая деятельность.

Почти две трети россиян (70%) заявили, что в последнее время климат стал непредсказуемым. При этом половина (55%) полагает, что тому виной является человеческая деятельность. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа, опубликованные на официальном сайте организации.

Отметим, что при этом 51% респондентов считает глобальное потепление серьёзной проблемой, которая требует немедленного решения. На благоприятное воздействие изменений климата рассчитывают 27% участников опроса. А ещё 39% россиян заявили, что проблема глобального потепления раздута и ею спекулируют те, кто хочет заработать.

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