Песков: Говорить об ответных мерах из-за санкций США пока контрпродуктивно

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Песков: Говорить об ответных мерах из-за санкций США пока контрпродуктивно

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Дмитрий Песков. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

При этом ожидается, что американский лидер Дональд Трамп подпишет законопроект о новых санкциях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о возможных ответных мерах на готовящиеся антироссийские санкции американскими властями пока рано. По словам представителя Кремля, это контрпродуктивно, так как администрация Трампа ещё не сформулировала четко своё решение об ограничительных мерах.

— Какие-либо гипотетические рассуждения также считаем неуместными, говорить о каких-то эвентуальных ответных мерах, не имея чётких вводных о принятых или непринятых решениях, было бы контрпродуктивно, делать этого не будем, — отметил Дмитрий Песков.

Конгресс согласовал текст законопроекта по санкциям против России и Ирана. Отмечается, что он полностью удовлетворяет президента США Дональда Трампа и он готов его подписать.

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