Пушков предостерёг Трампа от подписания закона о новых санкциях против России

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Пушков предостерёг Трампа от подписания закона о новых санкциях против России

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Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Carlos Barria

Член Совета Федерации Алексей Пушков высказался по поводу возможного подписания закона об антироссийских санкциях президентом США Дональдом Трампом.

По мнению Пушкова, ужесточение санкций не принесёт главе Белого дома никакой пользы — его политических оппонентов это не успокоит, и они продолжат добиваться импичмента. В то же время новый закон способен осложнить внешнеполитические отношения.

— Он нанесёт двойной ущерб: и отношениям с Россией, и с ЕС, — отметил парламентарий.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала журналистам, что текущая версия документа о санкциях полностью устраивает главу государства, а администрация Трампа "выступает в поддержку жёсткой позиции в отношении России".

Между тем озабоченность выразили представители Евросоюза, которые опасаются, что новые ограничительные меры способны навредить Европе и помешать работе транспортных, энергетических и горнодобывающих компаний. Если это произойдёт, Брюссель пообещал принять ответные меры в отношении Соединённых Штатов.

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