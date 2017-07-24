Пушков предостерёг Трампа от подписания закона о новых санкциях против России

Член Совета Федерации Алексей Пушков высказался по поводу возможного подписания закона об антироссийских санкциях президентом США Дональдом Трампом.

Если Трамп подпишет закон о санкциях, своих врагов он не успокоит- они жаждут импичмента. Но нанесет двойной ущерб - и отн.с Россией, и с ЕС — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 июля 2017 г.

По мнению Пушкова, ужесточение санкций не принесёт главе Белого дома никакой пользы — его политических оппонентов это не успокоит, и они продолжат добиваться импичмента. В то же время новый закон способен осложнить внешнеполитические отношения.

— Он нанесёт двойной ущерб: и отношениям с Россией, и с ЕС, — отметил парламентарий.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала журналистам, что текущая версия документа о санкциях полностью устраивает главу государства, а администрация Трампа "выступает в поддержку жёсткой позиции в отношении России".

Между тем озабоченность выразили представители Евросоюза, которые опасаются, что новые ограничительные меры способны навредить Европе и помешать работе транспортных, энергетических и горнодобывающих компаний. Если это произойдёт, Брюссель пообещал принять ответные меры в отношении Соединённых Штатов.